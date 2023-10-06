Президент України Володимир Зеленський під час інавгураційній сесії 3-го саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія) попередив, що заморожування конфлікту в Україні дасть росії час на перегрупування і відновлення військового потенціалу, а це може призвести до поширення війни на країни Балтії.

«Якщо буде якась пауза в цій агресії проти України, будь-яке заморожування ситуації, то настане новий критичний момент — 2028 рік. До 2028 року кремль зможе відновити військовий потенціал, який ми зруйнували, і росія матиме достатню силу, щоб напасти на країни, на які спрямована російська експансія. Крім України, це якраз країни Балтії і саме ті країни, де присутні російські контингенти. Це чітка інформація, яка надходить від нашої розвідки, і ми сигналізуємо вам про це».

Зеленський припустив, що Москва тепер шукатиме можливості заморозити конфлікт. володимир путін і його поплічники зробили висновки з минулих невдач і готуються завдати нового удару. Однак перед цим їм потрібно зруйнувати європейську і світову єдність, попередив президент, який також висловив упевненість, що США збережуть свою військову допомогу.

«Зараз для Європи важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом зі США у ці неспокійні часи» — заявив Зеленський.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з командиром взводу спеціального підрозділу ГУР «Артан» Андрієм Мельником: «Росія хоче призупинити війну, і катастрофа на АЕС ідеально для цього підходить».

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