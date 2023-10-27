Які вони схожі! Ума Турман з’явилася на червоній доріжці разом з донькою Маєю Хоук

Відома актриса Ума Турман, яка з'явилась в Каннах на червоній доріжці разом з сином, тепер вирішила показати шанувальникам свою доньку — талановиту актрису Майю Хоук, яка у свої 25 років встигла засвітитися в кількох великих проектах.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

З'явившись на червоній доріжці, Ума і Майя вразили публіку своєю схожістю.

Мама і донька

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Мало того, що мама і дочка чи то за домовленістю, чи то через щасливу випадковість одягнулися обидві в чорне, так ще й завдяки стриманим зачіскам і однаково щасливим посмішкам відрізнити їх одну від одної було заледве можливо.

До речі, західні таблоїди намагались представили Хоук як «непо-дитину» (тобто, ту, яка отримує ролі і славу завдяки зоряним батькам), що обурило фанатів. В Мережі рішуче заявили, що Майя самодостатня та талановита, і це визначення точно не про неї.

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«Майя Хоук — одна з небагатьох зіркових дітей, які справді вміють працювати!», «Майя завжди говорила, що мала можливості завдяки батькам мати все, але, слово честі, вона дійсно має талант, вона завжди дуже багато працювала», «Вона ще й фантастична співачка!» — написали читачі Daily Mail.

«Ну, а Ума… як завжди просто вражаюча», — додають вони.

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До того ж шанувальники згадують, що балачки про «непо-дітей» колись ледь не зруйнували кар'єру Майї: вона зізнавалася, що через надмірну критику в соцмережах їй навіть довелося брати паузу в кар'єрі. Тому тепер в родині рішуче настроєні не дати актрисі надовго зникнути.

Нагадаємо, що Квентін Тарантіно, завдяки фільмам якого Ума Турман стала всесвітньовідомою, продовжує знімати фільми, і розповів про свою останню кінострічку.

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