Помер дворазовий олімпійський чемпіон із росії

У віці 86 років помер уславлений радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон та чотириразовий чемпіон світу Віктор Маматов. Нагадаємо, буквально тиждень тому в росії померла дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова.

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Перший великий успіх до спортсмена прийшов у доволі зрілому віці. Лише у 30 років Віктор завоював «золото» світової першості в індивідуальній гонці. Це була єдина індивідуальна нагорода найвищої проби в кар'єрі біатлоніста — два олімпійських та наступних три світових «золота» Маматов завойовував виключно в естафетних перегонах.

Soviet biathletes Ripat Safin, Alexander Tikhonov, Ivan Byakov і Viktor Mamatov — аматори 11th Winter Olympics. Photo by Dmitry Donskoy, Sapporo, Japan, 1972 pic.twitter.com/DIoJ4fMM7X РЕКЛАМА June 30, 2021

Після завершення спортивної кар'єри Маматов став кандидатом педагогічних наук. Протягом багатьох років керував спортивними делегаціями на Олімпіадах, був суддею міжнародної категорії. Був удостоєний Ордену «За заслуги перед Батьківщиною IV ступеня», а також золотої медалі П'єра де Кубертена, яку вручає МОК.

Останні роки життя уславлений біатлоніст провів у геронтологічному центрі. У 2022-му померла його дружина, і цей факт, за словами близьких родини, ще сильніше підірвав здоров'я спортсмена. «Віктор Федорович помер у своїй палаті в геронтологічному центрі „Любліно“ в москві. Останні два місяці він уже практично не залишав палату й насилу впізнавав родичів та друзів», — наводить слова джерела з оточення Маматова інформагентство ТАРС.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український тренер із біатлону Василь Карленко, який виборов із командою «золото» Олімпійських ігор.

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