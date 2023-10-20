Померла триразова олімпійська чемпіонка: її донька відмовилася виступати за росію

У віці 58 років померла уславлена радянська та російська спортсменка, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону та чемпіонка Ігор з лижних перегонів Анфіса Рєзцова. Раніше не стало знаменитого українського тренера з біатлону, який здобув з командою «золото» Олімпійських ігор.

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«Анфіса Анатоліївна померла вчора ввечері в реанімації, не приходячи до тями. Про те, що трапилося, ми дізналися тільки сьогодні, всі документи ми отримаємо завтра — ні з реанімацією, ні з патологоанатомом ми не зв'язувалися. Госпіталізовано її було 15-го числа», — цитує пропагандистське агентство ТАРС колишнього чоловіка спортсменки Леоніда Рєзцова.

Причина смерті уславленої спортсменки не повідомляється, але у квітні 2023-го Рєзцова потрапляла до лікарні з серцевим нападом.

Додамо, що одна з чотирьох дочок знаменитої спортсменки, призерка чемпіонату Європи з біатлону Дар'я Віролайнен (у дівоцтві — Рєзцова) торік відмовилася виступати за збірну росії та прийняла спортивне громадянство Фінляндії. А ще одна донька спортсменки Крістіна продовжує бігати та стріляти у складі збірної країни-терориста. На Іграх-2022 у Пекіні вона взяла «бронзу» у змішаній біатлонній естафеті.

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Дочки Анфіси Рєзцової - Дар'я та Христина також стали відомими біатлоністками

Зазначимо, що Анфіса Рєзцова ставала чемпіонкою на трьох Олімпіадах у двох різних видах спорту. 1988-го вона виграла «золото» в естафеті у лижних перегонах. 1992 року вона перемогла у спринті в біатлоні, а 1994 року — у біатлонній естафеті. Також Рєзцова тричі вигравала золоті медалі на чемпіонатах світу з лиж. У 1992 і 1993 році спортсменка була володаркою Кубка світу з біатлону.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла дворазова олімпійська чемпіонка, яка працювала на спецслужби і торгувала модним одягом.

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