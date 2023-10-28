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Мінус три ракети на Дніпропетровщині: росія вночі атакувала Україну з повітря

8:23 28 жовтня 2023
Кулеметник ЗСУ

За добу, що минула, російські окупаційні війська згалом завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню позицій Сил оборони України та населених пунктах. Напередодні окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 3 з яких були збіті, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

У ніч проти суботи, 28 жовтня, ворог знов атакував Україну з повітря. Зокрема, у небі над Дніпропетровщиною було збито 3 російські ракети. За інформацією очільника обласної ОВА Сергія Лисака, також окупанти двічи били по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Пізніше в командуванні Повітряними Силами ЗСУ уточнили, що ворог близько першої години ночі запустив з тимчасово окупованого Криму, з району Джанкоя, чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К».

«Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта — теж не досягла своєї цілі», — йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.
  • На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.
  • На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.
  • На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Станом на ранок 28 жовтня втрати особового складу окупаційної армії перевищили 298 тисяч військових — за добу Сили оборони України знищили ще 740 загарбників.

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Фото Генштабу

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

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Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан, коментуючи спроби росіян оточити Авдіївку, зазначив, що у них небагато шансів виконати це завдання. За його словами, осінні дощі перешкоджатимуть просуванню важкої техніки окупаційних військ.

Фото Генштабу ЗСУ

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