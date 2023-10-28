Мінус три ракети на Дніпропетровщині: росія вночі атакувала Україну з повітря

За добу, що минула, російські окупаційні війська згалом завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню позицій Сил оборони України та населених пунктах. Напередодні окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 3 з яких були збіті, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

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У ніч проти суботи, 28 жовтня, ворог знов атакував Україну з повітря. Зокрема, у небі над Дніпропетровщиною було збито 3 російські ракети. За інформацією очільника обласної ОВА Сергія Лисака, також окупанти двічи били по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Пізніше в командуванні Повітряними Силами ЗСУ уточнили, що ворог близько першої години ночі запустив з тимчасово окупованого Криму, з району Джанкоя, чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К».

«Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта — теж не досягла своєї цілі», — йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень:

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Станом на ранок 28 жовтня втрати особового складу окупаційної армії перевищили 298 тисяч військових — за добу Сили оборони України знищили ще 740 загарбників.

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Фото Генштабу

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

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Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан, коментуючи спроби росіян оточити Авдіївку, зазначив, що у них небагато шансів виконати це завдання. За його словами, осінні дощі перешкоджатимуть просуванню важкої техніки окупаційних військ.

Фото Генштабу ЗСУ

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