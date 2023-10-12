«Після смерті доньки заявив, що Мілі повезло — вона потрапила до раю»: поліція розшукує водія, який збив школярку на Волині та втік за кордон

На жаль, в Україні багато аварій, в яких страждають діти від дій нетверезих або зухвалих водіїв. Правоохоронці розшукують 50-річного Євгена Бабича з Запорізької області, який в січні 2023 року на Волині на очах сестрички збив 6-річну Мілу Кунц. Із важкими травмами дитину госпіталізували до реанімаційного відділення, проте через 15 днів вона померла, не прийшовши до тями. У період, поки слідчі проводили експертизи та готували підозру, чоловік разом з сім’єю виїхав за межі України. За словами рідних дівчинки, йому це вдалось через те, що він є пресвітером — головою релігійної громади християн протестантської церкви.

«Ніякої підтримки від винуватця я не отримала, він лише надсилав у вайбер картинки, що Господь допоможе»

- Не було такого дня, щоби я не взяла портрет дитини й не вмилась слізьми. Мені здається, що це страшний сон. Де взявся той диявол на дорозі, який відібрав у мене мою кровиночку, — розповіла «ФАКТАМ» мама загиблої дівчинки Галина Кунц. — Міла — моя молодша дитина, вона не дожила до семи років всього кілька місяців. Обожнювала музику, танці, красиво одягатись. Мала багато друзів, лідерка у класі. Я завжди називала Мілу «моя любов» та «моє сонечко». Пам’ятаю день, як вона збиралась торік на знайомство із своєю першою вчителькою із своїм класом. Як ішла на перший дзвоник. Донечка була така щаслива, найщасливіша. Спланувала все сама, який в неї буде образ і щоб головне були квіти. Мілочка була розумною ученицею, ми всі любили її слухати, вона міркувала, наче доросла.

Міла Кунц

До школи у селищі Торчин, яке на трасі до кордону з Польщею, Міла завжди ходила із старшою сестрою — 10-річною Веронікою. Так було і 25 січня 2023 року. Вони стояли на дорозі та уважно дивилися по сторонам, залишалось пару хвилин до навчального закладу. З лівої сторони їхала поліцейська машина, і їх бачив водій, а з правої, зі сторони Польщі, їхав автомобіль «Daewoo Lanos» зеленого кольору. Діти рушили переходити дорогу. Коли вони дійшли на другу половину дороги, останній не збавив швидкість і збив Мілу, старша Вероніка встигла відскочити назад.

Як потім стало відомо, водій Євген Бабич переганяв машину до рідного Запоріжжя з-за кордону, попереду їхала його дочка, а батько ззаду. Я була на роботі в момент ДТП, прибігла на місце. Це була перша та остання наша з ним зустріч. Кермувальник покликав до себе настоятеля нашого місцевого храму однієї з релігійних громад для підтримки, називав себе пресвітером. На мої сльози ніяк не реагував. Тільки казав, що все буде добре, вони молитимуться.

Місце аварії

6-річна Міла Кунц отримала вкрай важкі травми — черепно-мозкову травму, від удару їй відбило печінку, нирку.

- Доньку прооперували, і вона знаходилась у реанімації дитячої обласної лікарні у Луцьку під апаратом штучного дихання. Далі впала у кому. Лікарі ніяких шансів не давали, пояснюючи, що ушкодження мозку дуже складне, надія на Бога.

Підтверджує слова матері й завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік. За його словами, поки «швидка» була в дорозі, дитину самостійно відвезли в Торчинську районну лікарню. Під час госпіталізації зафіксували зупинку серця.

«По факту дитина, коли була уже в автомобілі бригади екстреної медичної допомоги, дала зупинку серця. Проводилися реанімаційні заходи успішні, була заінтубована і доставлена в обласну лікарню. Дитина у важкому стані із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, мозкова кома, клінічна смерть після реанімаційної підтримки», — сказав тоді місцевим журналістам медик.

Коли рідні дівчинки перебували у лікарні, кермувальник зателефонував до них.

- Він мені сказав, що бачив здалеку дітей. Та потім щось йому «потемніло». Хоча на вулиці був білий день, траса розчищена, ніяких кущів та дерев. Ймовірно, він відволікся на щось, хоча досвідчений шофер, який бачить попереду пішоходів, був би більш обачним. Проте що тут можна говорити, якщо навіть гальмівного шляху не зафіксовано, — додає пані Галина. — Ніякої підтримки від винуватця я не отримала, він лише надсилав у вайбер картинки такого змісту, що Господь допоможе. На жаль, через 15 днів боротьби за життя Мілочка померла. Євген Бабич подзвонив після смерті дитини і сказав, що мені дуже пощастило, бо дитина в рай попала. Уявіть мій розпач. На похороні його не було, квіти на могилу він не приносив.

Потім слідчий викликав мене до себе 22 лютого на допит і почав захищати винуватця. Говорив, що він помалу їхав і навпроти рухалась поліцейська машина, що він не може бути винуватий. Хоча потім на допиті правоохоронець став на нашу сторону і заявив, що Євген Бабич мав можливість спинити машину, уникнути трагедії. Пізніше слідчий направив до мене соціальну службу, так як я мати-одиначка, вони перевіряли, чи в мене є пилосос, праска і яка техніка, чи мала дитина одяг і так далі. Ціле літо допитували старшу мою доньку Вероніку, яка досі переживає стрес, плаче за сестричкою. Щоразу вона мала показувати, як вони ішли і де вона з Мілою стояла останній раз.

Лише нещодавно через адвоката я дізналась, що винуватцю не оголосили підозру і у травні він виїхав з України. Я думаю, що у США, бо там найбільше вірян їхньої громади, мобілізувати таких не можуть, бо вони «не можуть тримати зброю в руках», одним словом — звільнені від служби. Український номер вимкнений, в соцмережах цього чоловіка вже нема".

«Через адвоката я дізналась, що винуватцю не оголосили підозру, і у травні він виїхав з України. Я думаю, що у США»

У соцмережах нам вдалось знайти відео з Євгеном Бабичем. На сторінці «Церква добра Запоріжжя» він російською мовою виступав у храмі з проповіддю. У травні 2023 року він ще є на спільних фото з вірянами, на кожній усміхається. Більше нових світлин з ним нема.

Євген Бабич

«Хай вирішить суд. На жаль, дівчинки вже немає, і мені не хочеться обезцінювати страждання матері. Дуже шкода, але ви називаєте водія вбивцею, коли це була жахлива випадковість, — пише Рана Саркісова під постом матері дитини. — Ніхто не застрахований від такого, не дай Бог втратити дитину і потрапити в таку ситуацію, як водій. Цей чоловік дуже багато зробив для біженців в місті Запоріжжя, ми за нього всі пишемо, тому що знаємо — він дуже благородна людина, але жахливо, що з ним це трапилось. Він не заслуговує, щоб його називали вбивцею, тому що він не вбивця ! Але я не хочу знецінювати страждання матері».

Як повідомили «ФАКТАМ» у відділі комунікацій ГУНП Волинської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2023 року водій «Daewoo Lanos», рухаючись по автодорозі Н-22 у смт. Торчин Луцького району, допустив наїзд на малолітню дівчину. У результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження, від яких померла 10 лютого.

- 25 січня, в день автопригоди, за цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та проведено невідкладні слідчі дії, а саме: проведено огляд місця події, під час якого зафіксовано дорожню обстановку, кінцеве розташування транспортного засобу та виявлених слідів, допитано свідків та потерпілих, проведено слідчий експеримент з метою деталізації обставин вчинення кримінального правопорушення тощо.

7 лютого, за результатами слідчих дій, було призначено інженерно-транспортну експертизу, яку проводили експерти Волинського НДЕКЦ. У травні отримано висновок цієї експертизи, відповідно до якого водій у цій дорожній ситуації «не мав технічної можливості уникнути наїзду на малолітнього пішохода». Вивчивши та проаналізувавши зібрані матеріали, слідчі встановили, що при проведенні цієї експертизи не були враховані показання малолітньої сестри померлої, яка в той момент перебувала поруч і встигла відскочити. Адже мати спершу відмовлялась від будь-яких слідчих розшукових дій за участю її малолітньої доньки, щоб не травмувати дитину.

Водій мав технічну можливість уникнути наїзду на дівчинку. Суд дозволив міжнародний розшук винуватця

За словами правоохоронців, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Волинській області вдалось переконати матір і наполягти на тому, щоб її донька таки була допитана.

«Це дало змогу провести додаткові допити та слідчі експерименти й усунути протиріччя в попередніх показаннях й деталізувати подію. За результатами проведених слідчих дій 26 червня було призначено чергову інженерно-транспортну експертизу у Волинському НДЕКЦ МВС. У липні отримано висновок, згідно з яким водій у даній дорожній ситуації таки мав технічну можливість уникнути наїзду на малолітнього пішохода. Тобто була підтверджена його винуватість. Після цього слідчі вживали заходів з приводу належного виклику та повідомлення про підозру водієві, але він покинув територію України ще в травні і не з’являвся на процесуальні дії».

Слідчі 27 вересня повідомили кермувальнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 286 ККУ, та оголосили в розшук на території України. Також вони направили в суд клопотання, аби оголосити винуватця в міжнародний розшук та затримати і доставити в Україну.

- 9 жовтня це клопотання слідчий суддя задовольнив. Як тільки водія-винуватця знайдуть за кордоном, його доставлять у Волинську область та обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, — додали нам у пресслужбі відомства.

Зараз Галина Кунц зі своїм адвокатом готують заяви до прокуратури та поліції із вимогою якнайшвидше знайти водія та повернути до України.

- Якщо цей водій такий хороший, як там його захищають, чому ж він втік тоді? Чому зник з мережі, вимкнув телефон? Невже так вчиняють християни?! Я не приховую правду, відверто кажу, що то не був пішохідний перехід, але мої діти не бігли, а йшли. Це населений пункт, де потрібно їхати зі швидкістю 50 кілометрів. І якби водій дотримувався правил, моя Міла була би жива, — каже мати дівчинки.

Раніше повідомлялося, що у жахливій ДТП під Луцьком водій автобуса збив двох дітей на дорозі, 10-річний хлопчик впав у кому.

292

Читайте нас у Facebook та Instagram