Розлучилися, але кредит на одному з подружжя: адвокат пояснив, що робити в такому випадку

Під час розлучення перед колишніми чоловіком і дружиною деколи може постати питання не лише про поділ майна, але й про борги. Й кредитні зобов’язання часто стають каменем спотикання для них обидвох. Про те, як може відбутися розподіл боргових зобов’язань між уже колишнім подружжям, розповів адвокат Роман Сімутін.

«Все майно, права й обов’язки, набуті під час шлюбу — діляться навпіл. Виняток: подароване, отримане у спадщину або придбане за власні заощадження до шлюбу. Тож навіть відсутність згоди другого з подружжя у кредитному договорі не скасовує обопільний сімейний обов’язок. Кожному доведеться сплатити 50% кредиту. Один із подружжя може заявити, що не давав згоду на кредит, а наявність кредиту приховали. Тоді доведеться доводити, що про існування кредиту було відомо, але це швидше виняток і стосується споживчих кредитів, тобто незначних сум. Якщо ж йдеться про чималі кошти — то банки перестраховуються і при оформленні кредиту на одного, іншого з подружжя залучають поручителем, а наявність шлюбу перевіряється через РАЦС. Та й судова практика переважно ділить кредити порівну».

Аби убезпечитись від такого варіанту подій, адвокат радить укладати шлюбний договір.

«Нотаріальний договір — угода двох сторін та зміни до кредитного договору. Якщо не домовилися — подавайте заяву про поділ кредиту та майна, де третьою стороною залучайте банк. Якщо діти залишаються з одним із подружжя, суд може зменшити частку».

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