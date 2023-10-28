Залишився без дружини, зате зустрів доньку: Мурат Налчаджіоглу виїхав до Туреччини

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який звернувся до українців з проханням не пхати свого носа до його особистих справ, вочевидь, не добре знається на психології: адже після одруження і розлучення зі співачкою він став цікавити багатьох людей — як хейтерів, так і шанувальників Кароліни Куйок.

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Тому тепер кожен крок Мурата знаходиться «під наглядом», тим більше, що українці — щира нація, і від душі співчувають чоловікові, який зіткнувся з другим поспіль розлученням, всього лише після 4 місяців подружнього життя.

Але поки в фангрупах гадають, що стало причиною другого розлучення Мурата, він раптово опинився в Туреччині, де нещодавно проходив курс реабілітації у лікарні.

Втім, можливо, візит і не пов'язаний з лікуванням, адже, судячи з відео у соціальній мережі, зараз в Турції знаходиться і його донька від Ані Лорак Софія, яка, вочевидь, приїхала до бабусі та інших родичів тата.

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Вона подорожує, ходить на екскурсії та проводить час з ріднею.

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Налчаджіоглу, судячи з усього, дуже радіє можливості побути поруч з донькою, а тому робить чимало спільних фото з дитиною.

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Також колишній чоловік показав свою матір. На одній зі світлин бабуся позувала поруч з онукою.

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Як відомо, 12-річна Софія Налчаджіоглу більшу частину життя проводить з матір'ю Ані Лорак, яка мешкає на території країни-агресорки. Але іноді дівчинка бачиться з батьком, як це було минулого року.

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Судячи з коротких відео, Софія помітно виросла і майже «наздогнала» тата за зростом.

Чим закінчаться «турецькі канікули» дівчинки, буде зрозумілим з подальших постів Мурата Налчаджіоглу.

Нагадаємо, що крім Ані Лорак нещодавно про себе дала знати ще одна зрадниця — колишня Maruv. Вона теж перебралася до росії і вирішила отримати переваги з того факту, що народилася українкою.

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