Мають ряд значних недоліків: названо три найгірші моделі бренду Opel за останні 10 років

Ніякий автовиробник у світі, навіть найбільш відомий, не може гарантувати, що кожна його машина стане еталоном комфорту і швидкості, і при цьому буде доступною широкому загалу споживачів.

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Все це справедливо і по відношенню до Opel — бренду, який вважається виробником надійних та ефективних автомобілів, і в той же час пережив за останнє десятиліття чимало злетів і падінь.

«Хоча вони випустили кілька похвальних моделей, були й такі, що не виправдали очікувань», — пише Avtosota.

Експерти видання розглянули три найгірші моделі Opel за останні 10 років, враховуючи їхні недоліки, про які повідомляють власники на різних автомобільних форумах, а також конкретні цифри, такі як потужність, габарити, розгін до 100 км, витрата палива та статистика продажів.

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1. Opel Meriva (2014−2017)

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Opel Meriva, компактний MPV, привернув увагу своїм гнучким інтер’єром і практичністю. Однак він зазнав критики за кілька недоліків, які вплинули на його загальну привабливість.

Недоліки:

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Потужність і продуктивність:

Meriva оснащувалася відносно малопотужними двигунами, особливо базові моделі. Молодшим двигунам не вистачало потужності, необхідної для швидкого прискорення та їзди по шосе. Наприклад, 1,4-літровий бензиновий двигун початкового рівня видавав близько 100 кінських сил, що було недостатньо для автомобіля такого розміру.

• Витрата палива:

Паливна економічність була ще однією проблемою для власників Meriva. Показники споживання пального виявилися вищими, ніж очікувалося для компактного MPV. В середньому він споживав близько 7−8 літрів бензину на 100 кілометрів, що робило його менш привабливим для покупців, які шукають економічні варіанти.

• Статистика продажів:

Зниження продажів Meriva відображало незадоволення покупців. Протягом 2014−2017 років показники продажів демонстрували постійне зниження, що свідчить про те, що модель намагалася конкурувати на ринку.

Технічні характеристики:

• Двигун: 1,4-літровий бензиновий двигун

• Потужність: Приблизно 100 кінських сил

• Розміри: Довжина — 428,8 см, Ширина — 181,2 см, Висота — 162,0 см

• Прискорення (від 0 до 100 км/год): Приблизно 14 секунд

2. Opel Corsa (2014−2019)

Opel Corsa, популярний субкомпактний автомобіль, з різних причин піддавався критиці, незважаючи на стильний дизайн і компактні розміри.

Недоліки:

• Якість інтер’єру:

Власники висловлювали незадоволення якістю інтер’єру Corsa. Матеріали, використані в салоні, були сприйняті як неякісні, а загальна збірка здавалася менш міцною порівняно з конкурентами в тому ж сегменті.

• Прискорення та потужність:

Прискорення Corsa, особливо в моделях нижчого класу, було млявим. Базовому 1,2-літровому бензиновому двигуну не вистачало потужності, необхідної для швидких обгонів та їзди по шосе, що негативно впливало на загальну продуктивність.

• Витрата палива:

Паливна економічність була предметом занепокоєння власників Corsa. Витрата пального була на вищому рівні, як для субкомпактного автомобіля, в середньому близько 6−7 літрів бензину на 100 кілометрів.

Технічні характеристики:

• Двигун: 1,2-літровий бензиновий двигун

• Потужність: Приблизно 70−90 кінських сил

• Розміри: Довжина — 402,0 см, Ширина — 173,6 см, Висота — 147,0 см

• Прискорення (від 0 до 100 км/год): Приблизно 12−15 секунд

3. Opel Insignia (2013−2017)

Opel Insignia, середньорозмірний седан, незважаючи на елегантний дизайн і просторий салон, зіткнувся з проблемами, зумовленими різними факторами.

Недоліки:

• Проблеми з надійністю:

Однією з головних проблем, яку піднімали власники, була надійність Insignia. Повідомлення про часті поломки, особливо трансмісії та електричної системи, розчаровували власників і викликали у них сумніви щодо довговічності моделі.

• Витрата палива:

Паливна економічність була суттєвим недоліком Insignia. Автомобіль споживав помітну кількість палива, в середньому близько 9−10 літрів бензину на 100 км, що було вище, ніж очікувалося для середньорозмірного седана.

• Статистика продажів:

Тенденція продажів Insignia демонструвала спад протягом 2013−2017 років. Цей спад можна пояснити проблемами надійності та зростаючою конкуренцією на ринку середньорозмірних седанів.

Технічні характеристики:

• Двигун: 2,0-літровий бензиновий двигун

• Потужність: Приблизно 170−220 кінських сил

• Розміри: Довжина — 484,2 см, Ширина — 185,6 см, Висота — 149,8 см

• Прискорення (від 0 до 100 км/год): Приблизно 7−10 секунд

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти назвали три найгірші індійські автомобілі.

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