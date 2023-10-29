Окупанти обстріли з артилерії Дніпропетровщину і вдарили ракетою по Полтавщині: що відомо

В ніч на неділю, 29 жовтня, російський ворог чотири рази обстріляв з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його інформацією, в самому Нікополі було пошкоджено 6 домівок, а також адмінбудівля та приватне підприємство.

Поцілили ворожі снаряди і по Мирівській громаді. Територію там ще обстежують.

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Наразі даних про загиблих та постраждалих немає.

Наслідки нічної атаки

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Пошкоджена господарська споруда

Вибиті шибки і двері

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Також в ніч проти неділі росіяни завдали ракетного удару по Полтавській області.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району», — пише він у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.

В той же час у Повітряних силах уточнили, що по Полтавській області окупанти вдарила ракета Х-59, яку російські фашисти випустили із літака Су-34.

Нагадаємо, що пізно увечері ворог атакував Україну своїми ударними БПЛА, основний удар прийшовся на Хмельниччину.



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