Повістки можуть вручати ЖЕКи та ОСББ: адвокат пояснила, коли таке можливо

Через дефіцит співробітників військкомати до процесу вручення повісток можуть залучати також працівників ЖЕКу та ОСББ.

Про це розповіла адвокат Поліна Марченко.

РЕКЛАМА

«Представники ОСББ та ЖЕК мають право вручати повістки. ТЦК направляє розпорядження про вручення. І вони ходять по квартирах з готовими виписаними повістками. Тобто вони їх не виписували, вони їх приносили», — пояснила юрист.

Але при цьому важливо, щоб повістка була адресною, тобто призначена конкретній особі — з зазначенням імені та прізвища військовозобов’язаного. Крім того, на ній обов'язково повинен бути підпис представника ТЦК.

РЕКЛАМА

Після передачі комунальником повістки військовозобов’язаний підписує документ. Таким чином, він підтверджує його отримання. У разі відмови прийняти документ працівник ЖЕК повинен скласти акт про це зі свідками. Якщо комунальний працівник просто помістив повістку до поштової скриньки, то документ можна проігнорувати.

РЕКЛАМА

Поліна Марченко також розповіла, що якщо громадянин отримав повістку і не з’явився до ТЦК, він має сплатити адміністративний штраф у розмірі трохи менше ніж 2 тис грн.

Крім того, за повторну неявку можна отримати покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років. Таке покарання передбачено статтею 337 Кримінального кодексу України «Ухилення від військового обліку чи навчальних (спеціальних) зборів».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що військовозобов'язаний має право відмовитись від повістки, але зробити це правильно, з розумінням всіх ризиків, які несе такий крок.

24

Читайте нас у Facebook та Instagram