Стояти в черзі не потрібно: як оформити субсидію, не виходячи з дому

З 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу, нагадують «ФАКТИ».

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Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно. На жаль, багато хто з домовласників не робить цього через брак часу, або побоюючись великих чергу у відділеннях ПФУ, які займаються подібними процедурами.

Між тим, оформити субсидію можна через «Дію».

Скрін потрібного розділу в "Дії"

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Для оформлення субсидії необхідно зробити декілька нескладних кроків:

авторизуватися у «Дії» (на порталі diia.gov.ua). Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID;

обираємо в меню «Послуги» розділ «Пенсії, пільги та допомога»;

далі обираємо пункт «Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі».

Заповнити заяву на субсидію

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У заяві необхідно зазначити адресу, за якою хочете отримати субсидію; та вказати, чи маєте заборгованість за комунальні послуги. Після чого необхідно обрати, на які саме ЖКП потрібна пільга (можна обрати кілька).

Потім треба вказати номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

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Обрати спосіб отримання субсидії

З двох запропонованих варіантів необхідно обрати найзручніший для вас варіант:

на банківську картку;

на відділення Укрпошти.

Завантажити скани чи фото документів у разі потреби

У разі необхідно вам доведеться завантажити документи для додаткової інформації. Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

Підтвердження заявки

Після завершення всіх попередніх пунктів, необхідно перевірити правильність даних, поставити електронний підпис та надіслати свою заяву.

Вона автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення. Заяву можуть розглядати впродовж місяця.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, як отримати паперові квитанції про оплату для оформлення субсидії.

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