На Львівщині побили нардепа Тищенка: поліція відкрила справу
Вчора, 28 жовтня, на Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»).
Про це виданню hromadske повідомила речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська.
Тищенко подав заяву в поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 («Умисне легке тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Інших деталей у поліції не надали.
Сам Тищенко у соцмережах про напад не повідомляв. Видання намагається отримати коментар депутата.
Нагадаємо, на початку жовтня під час засідання Верховної Ради Микола Тищенко побився з нардепом Олексієм Гончаренком («Європейська солідарність»).
А в серпні Тищенко проявив себе як активний «борець з call-центрами».