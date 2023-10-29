На Львівщині побили нардепа Тищенка: поліція відкрила справу

Вчора, 28 жовтня, на Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»).

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Про це виданню hromadske повідомила речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська.

Тищенко подав заяву в поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 («Умисне легке тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Інших деталей у поліції не надали.

Сам Тищенко у соцмережах про напад не повідомляв. Видання намагається отримати коментар депутата.

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Нагадаємо, на початку жовтня під час засідання Верховної Ради Микола Тищенко побився з нардепом Олексієм Гончаренком («Європейська солідарність»).

А в серпні Тищенко проявив себе як активний «борець з call-центрами».



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