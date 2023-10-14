Студенти, які перебувають в академічній відпустці, підлягають мобілізації: роз'яснення Міносвіти

В України триває загальна мобілізація. В Міністерстві освіти та науки України зазначили, що студенти, які беруть академічну відпустку, втрачають право на відстрочку від мобілізації. Про це йдеться у листі МОН № 1/15735−23 від 11.10.23 .

«В разі надання академічної відпустки (перерви у навчанні) на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються. Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією», — йдеться у листі міністерства.

Як писали «ФАКТИ», українські виші готуються до масового відрахування студентів.

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