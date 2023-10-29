Алое та капуста: як швидко та ефективно допомогти собі при незначних опіках

Всі ми стикалися з побутовими опіками. Надати собі першу допомогу і зняти біль потрібно негайно. Якщо тяжкість опіку невелика, то цю поширену і неприємну травму можна вилікувати народними засобами, пояснює травниця Наталя Земна, как раніше розповіла про цілющі властивості найкориснішого літнього фрукта — дині.

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«Якщо відразу після опіку прикласти розрізану навпіл бульбу або скибочки, то можна уникнути появи пухирів, — пояснює травниця. — Далі картоплю потрібно очистити, натерти на дрібній терці й прикласти до рани на 30 хвилин. В міру нагрівання міняйте масу на свіжу і прохолодну. Коли біль вгамується, залишки змивають теплою кип’яченою водою з милом.

Зі зрілого свіжозірваного листа алое потрібно вичавити сік, змочити стерильний бинт, покласти на місце опіку. Таку пов’язку можна прикладати на декілька годин. Можна помити й розрізати лист алое вздовж, прикласти місцем розрізу до рани та прибинтувати.

Білокачанна капуста — чудовий засіб для зняття болю при опіках. Капустяне листя подрібнити в м’ясорубці й накласти на травмовану поверхню. Можна також листя лопуха обшпарити окропом, зробити кашку. Накласти на травмоване місце".

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За словами Земної, найбільш розповсюдження помилка при опіках, у тому числі сонячних, — це змазування ушкодженої ділянки олією, кремом, маззю, яєчним білком і іншими подібними засобами. Це категорично не можна робити, оскільки такі засоби утворюють плівку на поверхні шкіри, що тільки погіршить теплообмін, а значить, опік пошириться вглиб тканин.

«Також потрібно розуміти: найстрашніше те, що опік, який навіть на перший погляд здається цілком безневинним, стає „відкритим вікном“ для проникнення інфекції в організм», — резюмує травниця.

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Додамо, що алое допомагає не лише при опіках, а й при виразковій хворобі та гастритах, запальних процессах шкіри та інших захворюваннях.

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