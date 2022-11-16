Забудете про гастрит надовго: як приготувати диво-ліки із алое

Майже в кожній квартирі, в кожному будинку росте чарівна рослина алое. Всі знають, що це лікувальна рослина, але наскільки — це насправді може здивувати.

«В лікувальних цілях використовують листя і сік алое, — розповідає фітотерапевт Андрій Пашов. — Алое має бактерицидну активність відносно стрептококів, стафілококів, брюшнотифозної і дизентерійної паличок. Також при хронічних гастрітах, що супроводжуються запорами, виразковою хворобою, після дизентерії та для підвищення супротиву організму проти інфекційних захворювань, для поліпшення апетиту.

Зовнішньо сік алое використовується при лікуванні опіків, трофічних виразок, гнійних ран, запальних захворювань шкіри. Так само алое рекомендується як проносний засіб.

Але не забувайте, що навіть сама корисна рослина при неправильному використанні може мати побічний ефект, тому не забувайте отримувати консультацію лікаря".

Середній листок алое (5 грамів) слід подрібнити і настояти в склянці з холодною водою, процідити.

«Робити примочки на очах при кон'юнктивітах. Сок алое при виразковій хворобі і гастритах — по 2 ч. ложки 3 рази на день за 30 хвилин до їжи, або застосовувати по 1 чайній ложці соку алое з медом 1: 1 три рази в день. 50% -ний водний розчин соку алое використовують для полоскання рота при стоматиті, ларингіті і фарингіті».

Нагадаємо, що раніше Андрій Пашов радив звернути увагу на дуже корисний відвар з листя гінкго білоба та на звичайний грейпфрут.

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