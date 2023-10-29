В Україні пропонують фіксувати пробіг при кожній реєстрації та перереєстрації автомобілів: що відомо

Схоже, правоохоронцям мало підстав для штрафування водіїв, і вони вирішили розширити для цього законодавчу базу.

Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить фіксувати пробіг при кожній реєстрації та перереєстрації автомобілів. Про це йдеться на сайті Інституту досліджень авторинку.

РЕКЛАМА

Основних ідей дві. Одна з них — закріпити у законодавстві норму щодо фіксації показників одометра автомобілів при реєстрації та перереєстрації.

Друга — пропозиція до МВС та Кабміну забезпечити можливість отримання фізичними та юридичними особами інформації про раніше зафіксований пробіг з реєстрів іноземних держав за VIN-кодом автомобіля, ще до його ввезення в Україну.

РЕКЛАМА

Експерти вважають, що хоч ці пропозиції висвітлені стисло й доволі конкретно, питань до них виникає більше, ніж наразі вбачається відповідей.

Лише фіксація пробігу, при цьому навіть якщо виявиться, що він менший, ніж був зафіксований раніше, не передбачає жодних санкцій (наприклад — заборони перереєстрації чи штрафу), а це, як відомо, робить норму недієздатною.

РЕКЛАМА

Є й питання щодо зобов’язання Кабміну створити (при чому у доволі стислий строк — лише 2 місяці) доступ до іноземних транспортних реєстрів, де б за допомогою VIN-коду можна було б отримувати інформацію про пробіг у країні попередньої реєстрації автомобіля.

Раніше ми розповідали про «схему з драгером», яка дозволяє штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень.

РЕКЛАМА

14

Читайте нас у Facebook та Instagram