Ворог обстріляв Херсонщину: тяжко поранено чоловіка
У неділю, 29 жовтня, росіяни знов обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога тяжкі поранення отримав чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
«Вдень окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці», — пише він.
Пораненого чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови. Медики борються за його життя.
Правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область з лівого берега Дніпра. Зокрема, в ніч на 29 жовтня окупанти скинули 32 керовані авіабомби.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину та вдарили ракетою по Полтавській області.55