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Ворог обстріляв Херсонщину: тяжко поранено чоловіка

16:20 29 жовтня 2023
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У неділю, 29 жовтня, росіяни знов обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога тяжкі поранення отримав чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

«Вдень окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці», — пише він.

Пораненого чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови. Медики борються за його життя.

Правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область з лівого берега Дніпра. Зокрема, в ніч на 29 жовтня окупанти скинули 32 керовані авіабомби.

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину та вдарили ракетою по Полтавській області.

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Ворог обстріляв Херсонщину: тяжко поранено чоловіка

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