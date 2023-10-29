Постраждав за «Героям Слава!»: у Валерія Меладзе відібрали бізнес в рф

На відміну від зрадниці лорак Валерій Меладзе на початку путінської агресії виступив зі зверненням «припинити це все» і т.д. На жаль, він не уточнював, до кого звертався, не називав винуватців розпочатої кремлем бойні, а далі взагалі замовк, начебто ніякої війни не існує.

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Якийсь час така позиція дозволяла йому уникати великих проблем, але спроби «всидіти на двох стільцях» ніколи не приводять ні до чого доброго. Спочатку його позбавили права виступати на ТВ та у великих залах, а потім і взагалі «виштовхали» з виступами за кордони країни-агресорки.

І от тепер влада рф, схоже, взялася за «мовчуна» Меладзе по-серйозному, вирішивши, вочевидь, що той, хто не призиває на війну — той проти неї.

Як пише одне з російських ЗМІ, в рф податкова вирішила «прикрити» фірму Меладзе, яка надавала послуги у сфері виконавчого мистецтва протягом 20 років.

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Приводом для такого кроку стало гасло, яке Меладзе вимовив у Дубаї — тоді на слова шанувальника «Слава Україні!» він відповів «Героям Слава!».

Згодом він намагався виправдатися у мережі, але фіскали рф почали перевіряти його бізнеси на рахунок фінансової допомоги ЗСУ.

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Цього разу ініціатором перевірки виступив голова громадської організації «Федеральний проєкт з безпеки та боротьби з корупцією» Віталій Бородін. Він заявив, що Меладзе «неодноразово критикував» повномасштабну війну, ну і, звісно ж, пригадав, що співак «вимовив гасло українських націоналістів» під час корпоративу в ОАЕ".

Втім, сам співак, схоже, не надто переймається діями кремля «перекрити йому кисень» і живе звичайним життям. А в подальшому, будемо сподіватись, зможе й донатити на ЗСУ.

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До речі, нещодавно Меладзе видав свою старшу доньку Інгу заміж. Це вже другий шлюб Інги.

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