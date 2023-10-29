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Постраждав за «Героям Слава!»: у Валерія Меладзе відібрали бізнес в рф

17:10 29 жовтня 2023
Меладзе

На відміну від зрадниці лорак Валерій Меладзе на початку путінської агресії виступив зі зверненням «припинити це все» і т.д. На жаль, він не уточнював, до кого звертався, не називав винуватців розпочатої кремлем бойні, а далі взагалі замовк, начебто ніякої війни не існує.

Якийсь час така позиція дозволяла йому уникати великих проблем, але спроби «всидіти на двох стільцях» ніколи не приводять ні до чого доброго. Спочатку його позбавили права виступати на ТВ та у великих залах, а потім і взагалі «виштовхали» з виступами за кордони країни-агресорки.

І от тепер влада рф, схоже, взялася за «мовчуна» Меладзе по-серйозному, вирішивши, вочевидь, що той, хто не призиває на війну — той проти неї.

Як пише одне з російських ЗМІ, в рф податкова вирішила «прикрити» фірму Меладзе, яка надавала послуги у сфері виконавчого мистецтва протягом 20 років.

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Приводом для такого кроку стало гасло, яке Меладзе вимовив у Дубаї — тоді на слова шанувальника «Слава Україні!» він відповів «Героям Слава!».

Згодом він намагався виправдатися у мережі, але фіскали рф почали перевіряти його бізнеси на рахунок фінансової допомоги ЗСУ.

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Цього разу ініціатором перевірки виступив голова громадської організації «Федеральний проєкт з безпеки та боротьби з корупцією» Віталій Бородін. Він заявив, що Меладзе «неодноразово критикував» повномасштабну війну, ну і, звісно ж, пригадав, що співак «вимовив гасло українських націоналістів» під час корпоративу в ОАЕ".

Втім, сам співак, схоже, не надто переймається діями кремля «перекрити йому кисень» і живе звичайним життям. А в подальшому, будемо сподіватись, зможе й донатити на ЗСУ.

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До речі, нещодавно Меладзе видав свою старшу доньку Інгу заміж. Це вже другий шлюб Інги.

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