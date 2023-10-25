Помер культовий американський актор, виконавець ролі Шафта

Нещодавно «ФАКТИ» писали про смерть зірки фільмів «Роккі» Берта Янга. Сьогодні з-за океану прийшла сумна звістка. У Лос-Анджелесі помер відомий голлівудський актор Річард Раундтрі. Йому був 81 рік. Всесвітня слава прийшла до нього на початку 70-х, коли він зіграв у кількох фільмах крутого приватного детектива на ім'я Джон Шафт.

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Цей персонаж став культовим. Було знято три художні фільми, а потім серіал «Шафт».

Річард Раундтрі народився 1942 року в Нью-Йорку. Кар'єру в шоу-бізнесі починав як фотомодель. Головна роль у бойовику «Шафт» стала його кінодебютом.

Річард Раундтрі в похилому віці

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Після успіху бойовиків про Джона Шафта Раундтрі отримував переважно ролі в картинах такого ж жанру. Багато глядачів пам'ятають його за фільмами «Око за око» з Чаком Норрісом, «Молоді воїни», «Великий улов», «Маніяк-поліцейський».

У 2000 році був знятий ремейк «Шафта». Головну роль у ньому виконав Семюел Л. Джексон, а Річард Раунтрі зіграв дядька Джона Шафта.

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Менеджер актора Патрік Макмінн повідомив, що Раундтрі помер від раку підшлункової залози. «Робота і кар'єра Річарда стали поворотним моментом для афроамериканських акторів кіно. Вплив, який він справив на Голлівуд, неможливо переоцінити», — наголосив Макмінн.

Загалом за свою 50-річну кар'єру Раундтрі знявся більш ніж у 150 фільмах і серіалах.

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Семюел Л. Джексон назвав Річарда «найкращим з усіх, хто коли-небудь це робив».

«Його смерть залишає глибоку рану не тільки в моєму серці, але, я впевнений, і в багатьох інших теж. Люблю тебе, Брате, я бачу, як ти йдеш центральною вулицею в раю в пальто, що майорить на вітрі, і Айзек Гейз диригує своєю піснею! І ангели шепочуться навколо», — написав Джексон у соцмережах. Айзек Гейз є автором і виконавцем головної музичної теми всіх фільмів про Шафта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть Хаїма Тополя — володаря двох «Золотих глобусів» і єдиного ізраїльського претендента на «Оскар».

На фото в заголовку Річард Раундтрі в ролі Шафта

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