В Україні готують «смарт-мобілізацію»: що це таке

В Україні, де триває загальна мобілізація, планують запустити «розумні» мобілізаційні процеси, коли людина, яка є фахівцем у певній царині, зможе собі обрати військову спеціальність.

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Про це в інтерв`ю «РБК-Україна» повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та додав, что відповідний пілотний проєкт може бути запущений протягом місяця або двох.

«Ми хочемо запустити так звану „смарт-мобілізацію“, коли людина самостійно обирає — це навіть не про мобілізацію, людина сама собі обирає — спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Ми запускатимемо пілот на операторів дронів, і людина обиратиме, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися», — зазначив він.

За словами міністра, такий пілотний проєкт покаже, скільки людей мобілізовуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно все це робитимуть. «Це може бути першим пілотом, першим кроком, для того, щоб запустити подібну умовну «смарт-мобілізацію», — додав він.

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Михайло Федоров зазначив, що є громадяни, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або бути зайнятими на інших посадах, але ім необхідно розуміти, що підрозділом керує фахова людина, що у бійців будуть дрони, техніка й надійне прикриття.

«Дуже важливо, що повинно змінитися все, і ми в пілоті це передбачаємо. Ти не повинен йти в військомат. Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити. Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою», — зазначив він та додав, що тоді буде інша мотивації.

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Втім, він відзначив, що наразі це гіпотеза, яку необхідно протестувати. Отже, робитиметься й такий пілот.

Федоров також заявив, що повістки через мобільні застосунки не відправлятимуть: «Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо — ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в «Дії».

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Нагадаємо, що секретар РНБОУ Олексій Данілов зазначав, що хотілося б мати більше людей та техніки в Силах оборони.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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