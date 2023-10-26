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«Усі його поважали та цінували»: під Куп’янськом загинув старший сержант з Полтавщини

20:30 28 жовтня 2023
Юрій Кочерга

У Лохвицькій громаді провели в останню земну дорогу загиблого військовослужбовця Юрія Кочергу. Чорна звістка з фронту боляче вразила серця жителів села Токарі, де до переїзду в місто Заводське з родиною мешкав захисник. Воїну назавжди 56 років. Його любили та поважали як гідного чоловіка, повідомляє пресслужба громади.

Юрій проходив строкову службу у військово-морському флоті, де прослужив три роки. Після повернення додому одружився та пішов у закордонне плавання з міста Севастополь, де пропрацював чотири роки. У 1993-му повернувся та почав працювати на Лохвицькому цукровому комбінаті вантажником. До війни у мирному житті працював на агропідприємстві.

За інформацією рідних, 28 січня 2023 року Юрій Кочерга був мобілізований до лав Збройних Сил України. У званні старшого сержанта служив на посаді старшого стрільця-оператора. 17 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Куп’янського району внаслідок танкового обстрілу противника Юрій загинув, отримавши несумісну з життям вибухову травму. На сільському кладовищі старшому сержанту віддали останні військові почесті.

На сільському кладовищі старшому сержанту віддали останні військові почесті

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«Він був надійною опорою для своєї родини — дружини та дітей, а згодом і гарним дідусем для своїх онуків. Юрія Кочергу поважали і цінували в громаді. Він любив спорт, свого часу грав за місцеву сільську футбольну команду. Спокійний, стриманий, виважений, сильний та працьовитий, здатний прийти на допомогу у будь-який час — саме таким його запам’ятають», — написали у громаді.

Юрій був надійною опорою для своєї родини

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про загибель на Запорізькому напрямку 20-річного воїна 46-ї окремої аеромобільної бригади Валентина Слюсарчука з Прикарпаття. На могилі добровольця побратими виконали його останню волю — заспівали пісню.

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