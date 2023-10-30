Лікар пояснив, який зв’язок між ацетонемічним синдромом і кока-колою

Діти через незрілість свого організму часто страждають від ацетонемічного синдрому — патологічного стану, що супроводжує деякі інфекції, серед яких ГРВІ, ротавірус. Часто при ацетонемічному синдромі лікарі рекомендують пити кока-колу. Хтось може сприйняти це як жарт чи некомпетентність медика, але така порада має розумне підґрунтя, пояснює сімейний лікар Михайло Цюрак.

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«Ацетонемічний синдром — це накопичення в крові продуктів розпаду білків та жирів, які називаються кетоновими тілами, — зазначає Михайло Цюрак. — До кетонових тіл відносять і ацетон, звідки й назва синдрому. Накопичення таких речовин під час інфекції в організмі пов'язано з підвищеними енергетичними затратами на боротьбу з її наслідками (гарячка, інтоксикація). В основному енергетичні затрати організму забезпечуються глюкозою (цукор), якщо її обмаль, наш організм розщеплює білки та жири, утворюючи побічний продукт — ацетон».

Симптоми ацетонемічного синдрому, додає лікар — фруктовий запах з рота, блювання, різкий біль в животі, гарячка.

«Великий вміст цукру в кока-колі дозволить організму отримувати енергію традиційним шляхом, мінімізуючи ризик утворення ацетону та появи вищезгаданих симптомів. Насамкінець зазначу, що для лікування ацетонемічного синдрому підійде не лише кока-кола, а й звичайні солодкі чаї чи компоти», — резюмує сімейний лікар.

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