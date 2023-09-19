«Симптоми відрізняються залежно від віку»: що слід знати про пневмонію у дітей

Запалення — це форма гострої респіраторної інфекції, яка вражає легені. Останні складаються з маленьких мішечків, що називаються альвеолами, які наповнюються повітрям під час дихання. Коли у людини пневмонія, альвеоли заповнені гноєм і рідиною, що робить дихання болісним і обмежує надходження кисню. Пневмонія у дітей може бути викликана вірусами або бактеріями, пояснює педіатр Дмитро Муштин:

«Симптоми відрізняються залежно від віку дитини та причини пневмонії. Діти часто мають один або декілька симптомів. Прискорене дихання: наявність частоти дихання понад 60 за хвилину у дітей до 2-х міс., понад 50 — у дітей 3−12 міс., понад 40 — у дітей, яким більше року, та 30 — у дітей старших від 12 років може свідчити про наявність запалення легенів. Утруднене дихання: втягнення міжреберних проміжків, яремної ямки, роздування крил носа, висока температура довше 3-х днів, кашель та біль у грудях при кашлі, біль у животі, дратівливість або більша втома, ніж зазвичай, хворобливий вигляд дитини».

При наявності перелічених вище симптомів необхідно звернутись до лікаря, радить педіатр. Аналізи та рентген не є обов’язковими. Щодо антибіотиків, то частіше їх все ж таки потрібно приймати.

«Лікар вирішує індивідуально, в залежності від важкості захворювання, віку дитини. Легкий перебіг хвороби можна лікувати в домашніх умовах. Вакцинація проти гемофільної інфекції, кору, коклюшу (входять в календар вакцинації) та пневмококу („Превенар13“ або „Синфлорикс“) є найефективнішим засобом профілактики пневмонії», — вважає лікар.

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