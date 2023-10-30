Відсидить 12 років і виплатить мільйони гривень: суд ухвалив вирок у гучній справі про загибель двох дівчаток у ДТП під Києвом (фото)

Чоловік, який у жовтні минулого року у Сквирі Київської області на смерть збив двох малолітніх дівчаток та втік з місця події, отримав вирок — 12 років позбавлення волі

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Як повідомляють в Київській обласній прокуратурі, мешканця Київщини визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом під впливом лікарських препаратів, що спричинило загибель двох дітей (ч. 4 ст. 286−1 КК України).

Чоловік отримав термін, його позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років, а також зобов’язали стягнути з нього на користь батьків загиблих дітей 6 млн грн моральної шкоди.

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«Прокурори у суді довели, що на початку жовтня 2022 року в м. Сквира Білоцерківського району обвинувачений, керуючи автомобілем Volkswagen Golf під дією лікарських препаратів, скоїв наїзд на двох дітей, що знаходилися на узбіччі дороги. Дівчата 7 та 8 років від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці ДТП», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

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Раніше застосований до водія запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою залишено без змін до вступу вироку в законну силу.

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Фото з сайту прокуратури

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