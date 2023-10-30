Росіяни вдарили «Оніксами» по судноремонтному заводу в Одесі (фото, відео)

Ранком у понеділок, 30 жовтня, росіяни знов атакували Одесу ракетами, за попередніми даними, це «Онікси».

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, йдеться, попередньо, про шість ракет, які загарбники запустили по місту та околицях. Під ударом опинився й судноремонтний завод.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв про пуски ракет з Сакського району тимчасово окупованого Криму.

РЕКЛАМА

Зазначається, що інверсівні сліди були видні навіть з Симферополя.

РЕКЛАМА

Одеські пабліки повідомляють, що в місті було три «прильоти».

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, на судноремонтному заводі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. «Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», — додав він.

Не виключено, що ракетна атака стала «відповіддю» на удар українських сил по розташуванню російських ракетників у Західному Криму.

Нагадаємо, що під час недавньої атаки на Одещину дронами-камікадзе ППО знищила 6 ударних безпілотників. Уламки «шахедів» впали в районі яхт-клубу, де було пошкоджено школу парусного спорту, ангар та кілька цивільних плавзасобів.

Фото — «Крымский ветер»

893

Читайте нас у Facebook та Instagram