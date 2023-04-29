Зерно розбрату: Україна надіслала ноту протесту Польщі

28 квітня МЗС України передало до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

Як повідомляє спікер зовнішньополітичної офіції України Олег Ніколенко, такі обмеження не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

«Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», — зазначив він та додав, що МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

До речі, як напередодні писало видання delo.ua, Єврокомісія досягла принципової домовленості з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо експорту української агроппродукції. Проблема виникла через протести місцевих фермерів.

За словами заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, ЄК вирішила фінансово підтримати фермерів цих країн. Їм пообіцяли пакет підтримки на 100 мільйонів євро. За словами Домбровскіса, Єврокомісія прийняла «виняткові захисні заходи»: заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику. Соняшникова олія до переліку не увійшла.

В рамках цієї домовленості країни ЄС скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції. А Єврокомісія проведе розслідування щодо молока, мʼяса птиці та яєць з України, заборону на імпорт яких просуває Польща. У разі, якщо буде виявлено порушення, то буде введено ввізні мита.

Нагадаємо, що транзит українського зерна через територію Польщі вдалося розблокувати 21 квітня.

Фото Pixabay

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