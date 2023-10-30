Компактні та економічні: автоексперти назвали топ-5 хетчбеків 2023 року
Автомобілісти цінують хетчбеки з цілого ряду причин. Вони компактні, економічні та коштують, як правило, не дорого. Водночас далеко не кожен хетчбек вартий уваги, пише Autocar.
У 2023 році на ринок вийшли сотні моделей хетчбеків. Автоексперти вивчили їхні параметри, а також відгуки професійних критиків та власників цих авто, щоб з’ясувати, які з них можна вважати найкращими. У результаті відібрали 5 моделей, які виділяються на загальному тлі. Виглядає цей рейтинг так:
Toyota GR Yaris
Honda Civic Type R
Ford Focus ST
Mercedes-AMG A45 S
Volkswagen Golf R.
Раніше «ФАКТИ» писали про рейтинг найнадійніших автомобілів Mercedes-Benz та Lexus, а також назвали ТОП-9 моделей найбільш економних седанів в Україні.91