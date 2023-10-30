Компактні та економічні: автоексперти назвали топ-5 хетчбеків 2023 року

Автомобілісти цінують хетчбеки з цілого ряду причин. Вони компактні, економічні та коштують, як правило, не дорого. Водночас далеко не кожен хетчбек вартий уваги, пише Autocar.

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У 2023 році на ринок вийшли сотні моделей хетчбеків. Автоексперти вивчили їхні параметри, а також відгуки професійних критиків та власників цих авто, щоб з’ясувати, які з них можна вважати найкращими. У результаті відібрали 5 моделей, які виділяються на загальному тлі. Виглядає цей рейтинг так:

Toyota GR Yaris

Honda Civic Type R

Ford Focus ST

Mercedes-AMG A45 S

Volkswagen Golf R.

Раніше «ФАКТИ» писали про рейтинг найнадійніших автомобілів Mercedes-Benz та Lexus, а також назвали ТОП-9 моделей найбільш економних седанів в Україні.

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