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Суспільство та люди

«Щоб діти пожили»: стало відомо, хто купив із молотка кримську квартиру Зеленського

19:10 30 жовтня 2023
Квартира Зеленських

Квартиру родини Зеленських в окупованому Криму, яку окупанти продали на аукціоні, купила Ольга Липовецька. Про це повідомляє Крымский ветер із посиланням на російські пропагандистські джерела.

Жінка розповіла пропагандистам, що «будинок придбаний для себе та сім'ї, щоб діти пожили у хорошому кримському кліматі». Відомо, що вона одружена з московським адвокатом Іваном Тучковим. Він розпочинав свою кар'єру в УВС ЦАО, відпрацював у центральному відділі столиці шість років. Найвідомішою його справою у кар'єрі став захист одного з фігурантів кримінальної справи про розкрадання 330 млн рублів у «Роскосмосі» у справі про юридичні послуги, які не було надано.

У 2021 році він публікував своє резюме — «Менеджер по роботі з державними органами». Майбутньому роботодавцю обіцяв персональний юридичний супровід спецсуб'єктів та членів їхніх сімей.

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Журналісти з'ясували, що Липовецька Ольга Миколаївна народилася 28 червня 1993 року.

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Як писали «ФАКТИ», у лютому 2023 року окупаційна влада заявила про «націоналізацію» близько 700 об'єктів рухомого та нерухомого майна в окупованому Криму. Деякі з них належать високопоставленим політикам та українським бізнесменам. Серед них — Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута. У травні у Криму «націоналізували» квартиру родини Зеленських у Ялті.

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