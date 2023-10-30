«Щоб діти пожили»: стало відомо, хто купив із молотка кримську квартиру Зеленського

Квартиру родини Зеленських в окупованому Криму, яку окупанти продали на аукціоні, купила Ольга Липовецька. Про це повідомляє Крымский ветер із посиланням на російські пропагандистські джерела.

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Жінка розповіла пропагандистам, що «будинок придбаний для себе та сім'ї, щоб діти пожили у хорошому кримському кліматі». Відомо, що вона одружена з московським адвокатом Іваном Тучковим. Він розпочинав свою кар'єру в УВС ЦАО, відпрацював у центральному відділі столиці шість років. Найвідомішою його справою у кар'єрі став захист одного з фігурантів кримінальної справи про розкрадання 330 млн рублів у «Роскосмосі» у справі про юридичні послуги, які не було надано.

У 2021 році він публікував своє резюме — «Менеджер по роботі з державними органами». Майбутньому роботодавцю обіцяв персональний юридичний супровід спецсуб'єктів та членів їхніх сімей.

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Журналісти з'ясували, що Липовецька Ольга Миколаївна народилася 28 червня 1993 року.

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Як писали «ФАКТИ», у лютому 2023 року окупаційна влада заявила про «націоналізацію» близько 700 об'єктів рухомого та нерухомого майна в окупованому Криму. Деякі з них належать високопоставленим політикам та українським бізнесменам. Серед них — Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута. У травні у Криму «націоналізували» квартиру родини Зеленських у Ялті.

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