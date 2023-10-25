Чекала на трансплантацію 15 років: у Львові пересадили серце та легені 38-річній жінці з Київщини

У Львові, де лікарі вперше самостійно пересадили легені, провели нову іноваційну операцію — з пересадки серця та легень одній людині. Операція тривала 10 годин. У результаті органи запрацювали ще на операційному столі.

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Про це повідомили у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.

За інформацією медиків, органокомплекс отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона має від народження. Згодом та зіпсувала і легені. На трансплантацію жінка чекала 15 років, 9 місяців з яких — в Індії, і майже втратила надію.

Щаслива пацієнтка

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«З кожним роком мені стає все важче і важче жити, я ледь підіймаюсь на третій поверх. Я просто хочу спробувати, як то жити нормально, що це таке повноцінне життя. Це для мене шанс, за який я хапаюся, щоб просто… дихати», — сказала жінка перед операцією.

Команда відділення кардіохірургії та трансплантації серця Лікарні Святого Пантелеймона

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«Історична подія не тільки для нашої лікарні, а й для всієї України. Ми об'єднали свої сили і виконали операцію, яка вважається однією з найважчих у світі. Пишаюся нашими лікарями, які попри війну рухаються до трансплантаційної незалежності в Україні. Людина отримала шанс на життя, ми радіємо, але дуже тихо, адже хірургічний етап — це лише частинка шляху», — заявив генеральний директор Першого медоб'єднання Олег Самчук.

Керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич після проведення операції розповів, що до такого виду трансплантації вони готувались понад три роки.

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«Спершу почали трансплантувати серця, потім легені. І ось нарешті — органокомплекс серце-легені. Було надзвичайно складно дійти до цього етапу, але ми це зробили, це зробила українська медицина! Тепер і у нас виконується операція, яку роблять мало де в світі», — підкреслив він.

Донором органів став 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Лікарі боролися за життя хлопця, але травми виявилися несумісними з життям.

Посмертним донором став 18-річний хлопець

Зазначається, що крім серця-легень, також пересадили печінку та дві нирки, одну з них дісталась дитині. Загалом шанс на життя отримали чотири людини.

«Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна. Дякую всім, хто взяв участь у цій нелегкій операції. Співпраця із нашими Львівськими колегами дає чудові результати», — прокоментував операцію директор Інституту серця МОЗ України доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.

Нагадаємо, що у липні в Україні провели першу операцію з трансплантації серця 6-річній дівчинці. Дитині пересадили орган 4-річного хлопчика, якому діагностували смерть мозку. Також п'ятирічній Сніжані з Києва успішно трансплантували нирку. Донором стала 9-місячна дівчинка, у якої констатували смерть мозку. Її батьки погодилися на забір органів.

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