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У ПФУ розповіли, коли українці отримають інформацію про нарахування субсидії на опалювальний сезон

20:36 30 жовтня 2023
Субсидія

В Україні, де через складне економічне становище багато домогосподарств отримують житлові субсидії, допомога на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

«При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься. Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) в розділі „Моя субсидія“. Інформація про нараховану субсидію за жовтень з’явиться в особистому кабінеті субсидіанта в листопаді», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як оформити субсидію, не виходячи з дому.

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