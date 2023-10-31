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Справа не тільки в економії: чому водіям взимку бажано переходити з бензину марки А95 на А92

11:15 31 жовтня 2023
авто

Експерти авторинку відмічають, що напередодні зими автомобілісти змушені переглядати своє ставлення до експлуатації автомобіля. Однією з причин є паливо.

Як відомо, використання неякісного палива загрожує поломкою автомобіля. Марки бензину відрізняються одна від одної.

Наприклад, бензин марки А92 відрізняється від А95 не лише ціною та октановим числом, а й вищою детонацією. Він горючіший і швидше запалюється у двигуні.

У морозну погоду ця якість доводиться дуже доречною, оскільки будь-який агрегат на холоді працює гірше. Горючість А92 дозволяє швидше розігрівати двигун і зберігати його високу продуктивність. При цьому не секрет, що взимку витрата палива в будь-якому автомобілі традиційно вища, а бензин А95 коштує дорожче.

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Власники автомобілів з турбованими двигунами побоюються використовувати А92 через його високу детонацію, проте практично всі сучасні моделі нівелюють усі супутні загрози за допомогою вбудованого октан-коректора, зазначають експерти.

Раніше ми писали про моделі корейського автопрому, які не відповідають вимогам власників.

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