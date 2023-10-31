Намагайтесь обійти їх стороною: названо два найгірші іспанські авто, які не рекомендують купувати навіть самі іспанці

Хоча Іспанія і зробила менший внесок у світовий автомобільний ринок, ніж автовиробники з Німеччини, Італії чи Франції серед їх доробку є досить пристойні авто.

РЕКЛАМА

Проте, як виявилося, це стосується не всіх виробників. Так, на думку автоекспертів, на яких посилається ресурс Автосота, незважаючи на переваги, які пропонують іспанські автомобілі, включаючи різноманітні лінійки двигунів та помірну паливну ефективність, постійні проблеми, пов’язані з дизайном, експлуатаційними характеристиками та надійністю, заплямували їхню репутацію серед власників та автолюбителів. Мова йде принаймні про 2 моделі, до придбання яких краще підходити з обережністю.

Seat Toledo

Колись багатообіцяючий сімейний автомобіль нині втратив свою репутацію через кілька помітних недоліків.

РЕКЛАМА

Seat Toledo 2012

Так, багато хто вважає його зовнішній вигляд застарілим і позбавленим сучасності. Та й внутрішній простір, розмір якого є вирішальним фактором для сімейного автомобіля, не надто вражає — довжина авто складає приблизно 449 сантиметрів, а колісна база — близько 260 см. Тож власники повідомляють про обмежений простір для ніг ззаду і відчуття тісноти в салоні.

РЕКЛАМА

Крім того, вони незадоволені недостатньою чутливістю і млявою роботою двигуна. Також до оцінок виробника не дотягує і паливна ефективність, яка мала би складати від 5 до 6 літрів на 100 км.

Renault Megane

РЕКЛАМА

Ця популярна модель в Іспанії має ряд недоліків, які вплинули на її репутацію на ринку.

Renault Megane 2012

Зокрема, власники скаржаться на часті електричні несправності та «гремліни», проблеми з датчиками, центральним замком та приладами на приладовій панелі. Ці проблеми часто призводять до розчарування та додаткових витрат на обслуговування. На додачу занепокоєння виникає щодо загальної якості збірки Megane та довговічності матеріалів. Скарги на деренчличувий салон, крихкі пластикові деталі та загальну якість компонентів сприяють сприйняттю низької якості збірки та дизайну.

Нагадаємо, що днями автоексперти склало ТОП-9 найбільш економічних бензинових седанів, які продаються в салонах українських офіційних дилерів, причому без урахування їхньої вартості.

173

Читайте нас у Facebook та Instagram