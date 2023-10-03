Володимир Остапчук потрапив у скандал через ревнощі молодої обраниці

Телеведучий та блогер Володимир Остапчук, якому вже не звикати до скандалів та хейту в мережі, знову опинився в неприємній ситуації. Цього разу через свою молоду обраницю Катерину Полтавську. Разом вони були на святкуванні дня народження приватного дитячого садка у Кропивницькому. А після офіційної частини гості свята, матусі дітлахів хотіли сфотографуватися із зіркою. Проте Катерині це явно не подобалось.

Про це розповіла одна з гостей свята у мережі. За її словами, Полтавська вела себе грубо та хамила.

«Я не буду розповідати лекції про виховання або дотримання субординації, але елементарні норми поведінки повинні бути присутні і у кожної жінки, і у кожного чоловіка. Тому що сьогодні був такий випадок, коли з ведучим Володимиром Остапчуком хотіли дівчата сфотографуватися і взяти його під руку чи якось приобійняти. На кожну з них нападала його дівчина і розповідала, яке ми кіровоградське бидло. „Чіпляйтесь до своїх чоловіків! Нема чого чіпати мого чоловіка“. Отак, дівчата, зрозуміли?», — пише мешканка Кропивницького.

Поки ні Володимир, ні Катерина на скандал не відреагували.

Нагадаємо, раніше Остапчуку дісталося за некоректне висловлювання щодо оцінки жінок. Також його захейтили в мережі за участь у вечірці в Греції, де серед гостей були росіяни.

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