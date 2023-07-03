«Робимо ставки!»: у мережі бурхливо відреагували на нову дівчину Володимира Остапчука

Популярний шоумен Володимир Остапчук, який потрапив у скандал разом з Андрієм Данилком, та його кохана Катерина Полтавська з’їздили до родичів ведучого в Умань. На своїй сторінці у соціальній мережі Остапчук виклав фото, на якому він разом з дівчиною збирає черешню та сапає картоплю.

«У вас також є родичі, які кличуть в гості тільки тоді, коли треба черешню обірвати?» — написав Володимир, звертаючись до підписників.

Шанувальники ведучого відразу відреагували на фото, звернувши увагу на гумові чоботи, які надягла пара.

«А що вас там задуло, що довелось зимові бурки одягнути?» — здивувались люди.

Багато хто зауважив, що колишню дружину — Христину Горняк — навряд чи можна було уявити у простих чоботях та халаті.

«Голоші топ, найкраще взуття на світі», — коментували дописувачі й додавали, що уманська черешня — найкраща у світі.

У коментарях шанувальники припустили, що родичі Остапчука, напевно, здивовані, що він приїздить до них щоразу з новою дівчиною.

«Копати картоплю буде вже інша, — вирішили у мережі. — Робимо ставки!»

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