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Суспільство та люди

Держава змінює ставлення до осіб з інвалідністю: про які зміни йдеться

16:16 31 жовтня 2023
Ветеран з інвалідністю

В Україні поруч зі збільшенням фінансування ветеранів війни і членів їх сімей хочуть змінити пріоритети в підтримці людей з інвалідністю. Зокрема, їм мають надати більше економічної самостійності замість звичайних соцвиплат.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі «Укрінформ: Вечірній стрім».

За словами Жолнович, через війну кількість людей з інвалідністю буде стрімко зростати. Тому держава повинна змінювати напрямок своєї допомоги таким людям.

«Треба порушувати питання: чи всі види соціальної підтримки ми маємо зберігати на колишньому рівні? Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, помешкання й робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10−20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати у трудових правах?» — зазначила міністр.

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На її думку, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, яке необхідно облаштувати з урахуванням всіх потреб особи з інвалідністю.

«Вважаю, краще замість мізерної виплати надати людині якісну соціальну послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше», — наголосила Жолнович, додавши, що через війну середній вік людини з інвалідністю в Україні знижується.

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Також військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

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  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Нагадаємо також, у вересні в чотирьох регіонах України стартував пілотний проект «Помічника ветерана», який має допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя.

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