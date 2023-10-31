Заберуть посвідчення водія на півроку: українців попередили про відповідальність за поширене порушення ПДР

Несправність транспортного засобу може не лише призвести до аварії, часом зі смертельним фіналом. Тому такий вид порушення є однією з підстав для штрафних санкцій, передбачених Правилами дорожнього руху.

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Патрульна служба, наділена відповідними повноваженнями, може накладати штрафи за найпоширеніші порушення і навіть вилучати водійське посвідчення на строк до шести місяців. Одним із поширених порушень є водіння з несправними габаритними вогнями, нагадує Автосота.

Виявити таке порушення, особливо вночі, відносно просто.

Тож відповідно до ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), керування транспортним засобом з несправними габаритними вогнями тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень.

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Якшо водій не виправиться, і протягом року його знову упіймають на водінні таким авто, він може позбутися водійських прав на строк від трьох до шести місяців.

Втім, якщо він не знає про несправність габаритних вогнів під час руху, це не є адміністративним правопорушенням, що дає можливість швидко усунути проблему. У таких випадках будь-які штрафи, накладені правоохоронними органами, можуть бути визнані необґрунтованими і підлягають скасуванню у встановленому законом порядку.

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Раніше «ФАКТИ» писали також, без яких 10 речей водіям заборонено керувати автомобілем.

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