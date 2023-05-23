«Вагнерівець», що повернувся з України, зґвалтував у Новосибірську відразу двох дітей

У росії в Новосибірську затримали підозрюваного у зґвалтуванні двох школярок. За попередніми даними, він служив у ПВК «Вагнер», бойовики якої воюють проти України, і кілька днів тому у нього закінчився контракт, повідомляє Telegram-канал Baza.

Співробітники поліції затримали 42-річного Сергія Ш. За версією слідства, він зустрів двох дівчаток з 4 і 5 класів біля школи і почав із погроз — він сказав, ніби при собі має пістолет з гранатою, і пообіцяв «підірвати» школярок, якщо вони не слухатимуться. Після цього невідомий завів дівчаток за гаражі та поглумився.

Після того, що сталося, школярки розповіли про всіх батьків і вказали, що чоловік був одягнений у військову форму з шевроном, на якому був зображений череп.

Після затримання чоловік дав зізнання і вказав, у яке саме місце відвів дівчаток. Наразі росіянину загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в росії тисячі російських в'язнів, які воювали за угруповання «Вагнер», ймовірно, будуть помиловані та звільнені. Пік вербування ув'язнених припав на осінь 2022 року, коли ув'язненим пропонували пом'якшення покарання після шести місяців служби.

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