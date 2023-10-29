Жахлива трагедія в окупованій Волновасі: вбито 9 людей, у тому числі двоє маленьких дітей

В окупованій Волновасі Донецької області вбили дев'ятьох мирних жителів, серед загиблих родина з двома дітьми. Про це пише журналіст Денис Казанський.



«Дике вбивство в окупованій Волновасі Донецької області. Російський військовий розстріляв сім'ю з 9 людей, включаючи двох маленьких дітей», — повідомив він.

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Тіла вбитих із вогнепальними пораненнями знайшли у приватному будинку, де відзначали день народження.



За словами сусідів і родичів вбитих, злочин скоїв російський військовослужбовець, пише ASTRA.

Злочинець розстріляв всю родину з дітьми та ще 5 людей, які також перебували у будинку.

«Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали» , — цитує ASTRA далеку родичку вбитих із посиланням на очевидців.

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«У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а вони всі вбиті», — наводить ресурс слова одного із сусідів убитих.

«Всі вбиті в голову. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно», — сказав ASTRA сусід сім'ї.

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Очевидці розповіли, що приїхала верхівка військових рф. Вони спробували сховати все, сусідам сказали мовчати.

За інформацією Казанського, напередодні один із чоловіків Андрій Капканець посварився з кадировцями, які намагалися «віджати» його будинок. Ті вирішили помститися — приїхали під час святкування та вбили всіх.

«Так виглядає „захист людей Донбасу“ у виконанні російської армії. При цьому російська влада продовжує доводити, що „Буча фейк“ і там їхня армія такого зробити не могла», — додав журналіст.

Раніше ми писали про жорстоке вбивство на Чернігівщині. Там убили сім'ю, яка їхала купувати машину. Разом із молодими батьками загинув і чотирирічний хлопчик.

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