Євгенія Емеральд заявила про замах на її життя та зізналась, кого підозрює

Військова Євгенія Емеральд, яка зі скандалами розлучається зі своїм чоловіком Євгеном Стипанюком, заявила про замах на її життя. В Instagram-stories жінка повідомила, що на неї та її охоронця було здійснено замах на вбивство. Євгенія звинувачує в цьому свого чоловіка, який теж є військовослужбовцем. За словами Емеральд, вона вже звернулася до поліції.

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«Учора Стипанюк і його компашка намагалися здійснити перший замах на вбивство. На мене і мого охоронця. Подробиць я розповідати не буду, з нами все добре. Також усе вже на експертизі, заяви написані. Просто люди, щоб ви розуміли — ціна правди. Але ми боремося і не зупинимося. Ми поборемо це зло. Все вже зафіксовано і перебуває в поліції», — написала Євгенія.

Також вона розповіла, що виявила на своїй машині прилад для стеження, який показував її переміщення — GPS-трекер. Крім того, вона помітила, що за нею постійно стежать два автомобілі.

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«Під крилом мого автомобіля було знайдено GPS-трекер та нас постійно „вели“. Все передано у відповідні органи, ведеться розслідування», — додала Євгенія.

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Нагадаємо, майже через рік після казкової історії кохання та романтичного весілля Євгенія Емеральд заявила про розлучення і про домашнє насилля. В інтерв’ю вона розкрила шокуючі подробиці життя у шлюбі, а також про погрози від чоловіка.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Василь Вірастюк зі скандалами розлучається з дружиною після 15 років шлюбу.

Також лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець заявив про розлучення.

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