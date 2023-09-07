Зізнався у скоєному: на Черкащині чоловік вбив та розчленував рідного батька

В поліції повідомили про ще один випадок жорстокого вбивства — син вбив батька.

Трагедія сталася в селі Піщане Золотоніського району Черкаської області.

За даними поліції, в одній з кімнат будинку правоохоронці виявили розчленоване тіло. Загиблим виявився 60-річний чоловік.

Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 37-річний син потерпілого. Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що вбив свого батька під час раптового конфлікту. Після чого розчленував його тіло.

Зловмисника правоохоронці затримали. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Раніше ми писали про вбивство в Києві, де брат паском від сумки задушив рідну сестру, пограбував квартиру і втік.

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