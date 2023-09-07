Зізнався у скоєному: на Черкащині чоловік вбив та розчленував рідного батька
В поліції повідомили про ще один випадок жорстокого вбивства — син вбив батька.
Трагедія сталася в селі Піщане Золотоніського району Черкаської області.
За даними поліції, в одній з кімнат будинку правоохоронці виявили розчленоване тіло. Загиблим виявився 60-річний чоловік.
Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 37-річний син потерпілого. Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що вбив свого батька під час раптового конфлікту. Після чого розчленував його тіло.
Зловмисника правоохоронці затримали. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
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