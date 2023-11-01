Колишнього футболіста збірної росії затримали з пів кіло наркотиків

Колишнього футболіста збірної росії 42-річного Олексія Бугайова затримали в Краснодарі з 495 грамами мефедрону, повідомляє Telegram-канал Mash. Раніше футболіст збірної попався в аеропорту зі 100 кілограмами кокаїну.

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Правоохоронці встановили, що ексгравець «Краснодара» і «Локомотива» витягнув наркотичні речовини із закладки, що була розташована на вулиці. На Олексія порушили кримінальну справу про замах на збут в особливо великому розмірі. При затриманні Бугаєв чинив опір поліцейським, за що отримав сім діб ув'язнення у СІЗО за непокору. Якщо вина ексфутболіста буде доведена, то йому загрожує до 20 років в'язниці.

«Є така справа, так, — підтвердив затримання сина в інтерв'ю championat.com батько футболіста Іван Бугайов. — Затримано за непокору на даний момент. Зв'язку з ним зараз немає. Олексій дружині повідомив, а вона мені зателефонувала. Вже вживаємо певних дій. А що у Telegram-каналах пишуть? 500 грамів наркотиків? Якщо ви знаєте, зараз в Краснодарському краї проводяться заходи. Двома словами — він потрапив під роздачу. По суті, невинуватий. Опинився не в той час і не там».

Зазначимо, що Олексій Бугайов — вихованець школи московського «Торпедо», який виступав за «Томь», «Локомотив», «Хімки», «Краснодар» та завершив кар'єру у 2010 році. У 2004−2005 роках гравець провів сім матчів за збірну росії, зокрема зігравши на Євро-2004. Після завершення кар'єри футболіста Бугаєв, який мав проблеми з алкоголем, зайнявся вантажоперевезеннями та відкрив пункт збору макулатури.

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У складі збірної росії Олексій Бугайов грав на Євро-2004

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексворотар збірної Ізраїлю, який народився в Україні, заарештований за спробу згвалтування та зберігання наркотиків.

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