Співробітники військової адміністрації Херсона потрапили під обстріл окупантів: є загиблі та поранені (фото, відео)

Окупанти знову вдарили по центру Херсона — загинула людина, ще двоє отримали поранення.

«Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите. Наслідки обстрілу — у відео», — зазначив керівник обласної ОВА Олександр Прокудін та додав, що обстріли міста тривають з усіх видів зброї, яка є у загарбників.

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Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив, що від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, поранення отримали двоє її колег з Департаменту містобудування. Один з них — у важкому стані.

Фото зі сторінки Кулеби

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Фото зі сторінки Кулеби

«Росіяни продовжують тероризувати міста та села України. Окупанти нарощують кількість та інтенсивність ударів — ця ніч минула з тривогою у низці областей. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Дотримуйтеся правил та вимог евакуації населення у громадах, де вона оголошена. Це може зберегти життя та здоровʼя», — закликав він.

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У ніч проти 1 листопада ворог також бив по Нікопольщині, використавши 25 артилерійських снарядів. Під обстрілом опинився районний центр та Марганецька громада — населені пункти обстрілювалися 5 разів.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що вночі люди не постраждали, а ось під час ранкових обстрілів Нікополя були загиблі та поранені. «Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще — 73-річний чоловік. Пошкоджене приватне підприємство», — зазначив він та додав, що ворог спрямував на місто дрон-камікадзе.

Нагадаємо, що днями в Херсоні в зоні ураження ворожих снарядів опиналося маршрутне таксі — йшлося про щонайменше сімох поранених пасажирів.

Фото зі сторінки Олексія Кулеби



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