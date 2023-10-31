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Події

Росіяни обстріляли Херсон: загинув чоловік, зруйновані склади, пошкоджена бібліотека

12:23 31 жовтня 2023
руйнування

Російська армія сьогодні завдала удару по Херсону. Поцілили в цивільну автівку в Дніпровському районі. Через влучання снаряда вона загорілася.

Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією керівника Херсонської МВА Мрочка, російська армія також обстріляла Центральний район Херсона. Зруйновані складські приміщення, пошкоджені близько 10 автомобілів. Одна людина поранена, її шпиталізували.

Крім того, під удар попала бібліотека.

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Нагадаємо, вчора російські загарбники обстріляли маршрутне таксі з пасажирами у Херсоні. Поранення отримало семеро людей.

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Сьогодні вночі росіяни атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. А також обстріляли населені пункти у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Хмельницькій областях.

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