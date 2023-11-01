Продана з аукціону лялькова Ольга Харлан допомогла бійцям ЗСУ
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка нещодавно разом з іншими знаними українськими спортсменками стала героїнею друкованого видання Vogue Ukraine Edition, продала на благодійному аукціоні унікальну Барбі — ляльку створено в єдиному екземплярі за її прототипом.
Як пише Tribuna.com, Барбі-Харлан купили за 10 400 доларів, отримані кошти направили в клініку BODRO clinic на реабілітацію українських військових, які постраждали на війні.
У клініці розповіли, що за ці гроші повний курс реабілітації пройшли 14 бійців, троє були прооперувані.
Ексклюзивний матеріал «Потиснути руку Ользі Харлан: зірка подарує майстер-клас з фехтування за вдалий донат на реабілітацію поранених бійців» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото із сайту tribuna.com152