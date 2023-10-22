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Чарівні і непереможні: відомі спортсменки Світоліна, Магучих і Харлан знялися для українського Vogue (фото)

13:05 22 жовтня 2023
Ярослава Магучих на доріжці

Переможниця «Діамантової ліги» легкоатлетка Ярослава Магучих, а також не менш відомі українські спортсменки Еліна Світоліна (теніс) і Ольга Харлан (фехтування) стали героїнями випуску друкованого видання Vogue Ukraine Edition.

Журнал вийде друком 24 жовтня під слоганом «Воля до перемоги», але шанувальники вже певно, з нетерпінням чекають його появи, адже з кожною зі спортсменок редакція провела невелика інтерв'ю.

Зокрема, чемпіонка світу зі стрибків у висоту Магучих постала у нестандартному вигляді без звичних спортивних атрибутів та екіпірування, притому топлес. Вона розповіла про плани на олімпійську медаль у Парижі.

Ярослава Магучих

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Своєю чергою перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, як повернулася на корт після народження доньки, а також про роботу свого благодійного фонду, який надає допомогу юним тенісистам.

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А олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан подякувала за підтримку українців після того, як після поєдинку плей-оф чемпіонату світу з фехтування в Італії відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смирновій, яка виступала під нейтральним прапором.

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Звичайно, до вище названих українських красунь не завадило б додати ще не менш відому легкоатлетку Бех-Романчук, але вона, певно, з'явиться у подальших випусках видання.

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