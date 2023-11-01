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Суспільство та люди

Не більше 50 км: у Києві різко обмежили швидкісний режим для автомобілів

16:15 1 листопада 2023
Обмеження швидкості

В Україні, де нещодавно змінили Правила дорожнього руху, в столиці відсьогодні, 1 листопада, швидкість руху обмежується до 50 кілометрів на годину. На ділянках, де була дозволена швидкість 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80». Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год:

• Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
• Наддніпрянське шосе;
• вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
• Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
• просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
• просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);
• просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
• просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
• вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
• Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Департамент закликає водіїв бути обережними та не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено в період з 1 листопада і до 1 квітня.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні вже запрацювали зміни до Правил дорожнього руху, про які дуже часто забувають водії.

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