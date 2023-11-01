«Чорноморець» розгромив «Зорю» і через дев'ять років зіграє у півфіналі Кубка України: відеоогляд матчу

У середу, 1 листопада, за підсумками поєдинку на стадіоні «Чорноморець» в Одесі визначився другий півфіналіст розіграшу Кубка України, який у квартеті найсильніших команд турніру складе компанію донецькому «Шахтарю».

РЕКЛАМА

Кубок України. ¼ фіналу

1 листопада (середа)

«Чорноморець» (Одеса) — «Зоря» (Луганськ) — 4:1 (Штогрін, 21, 33, 72, Васильєв, 58 — Герреро, 79).

РЕКЛАМА

Дивно, але одесити та луганчани вперше в історії перетнулися один з одним у розіграші Кубка країни, хоча у чемпіонаті України їхнє протистояння налічує аж 38 зустрічей. І що цікаво, «Чорноморець» не міг обіграти «Зорю» ні вдома, ні в гостях шість із половиною років, відколи у квітні 2017-го здолав суперника в Запоріжжі (2:1).

Але цього разу «морякам» таки вдалося перервати неприємну для себе традицію і завдяки хет-трику найкращого бомбардира команди Штогріна та голу Васильєва розгромити «Зорю» і вперше з 2014 року пробитися до півфіналу Кубка країни.

РЕКЛАМА

1:0 Штогрін (21-а хв.)

2:0 Штогрін (33-а хв.)

РЕКЛАМА

3:0 Васильєв (58-а хв.)

4:0 Штогрін (72-а хв.)

4:1 Герреро (79-а хв.)

30 жовтня (понеділок)

«Вікторія» (Суми) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицький, 90+1).

Ще у двох чвертьфіналах Кубка країни у четвер, 2 листопада, зіграють: «Полісся» — «Олександрія» та «Оболонь» — «Ворскла».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» сенсаційно вилетіло з Кубка України.

Фото ФК «Чорноморець»

104

Читайте нас у Facebook та Instagram