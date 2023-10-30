«Шахтар» розгромив «вискочку» з першої ліги та вийшов до півфіналу Кубка України: відеоогляд матчу

У суботу, 30 жовтня, у Києві на стадіоні «Лівий берег» пройшов перший матч із програми чвертьфінальної стадії розіграшу Кубка України.

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Кубок України. ¼ фіналу

«Вікторія» (Суми) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицький, 90+1).

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі (Конопля, 68), Бондар, Ракицький, Азаров, Назарина, Бондаренко, Судаков, Зубков (Егіналду, 68), Невертон (Криськів, 81), Келсі (Сікан, 62).

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«Гірники», як представник країни в єврокубках, скористалися своїм правом перенести матч чемпіонату проти «Чорноморця», завдяки чому змогли трохи змістити кубковий поєдинок. У підсумку протистояння з представником першої ліги, який на ранніх стадіях вибив із боротьби двох представників прем'єр-ліги, черкаський ЛНЗ (1:0) та закарпатський «Минай» (1:0), стало для підопічних Маріно Пушича так званим тренуванням із підвищеною відповідальністю. Долю зустрічі «гірники» вирішили протягом трьох хвилин у середині першого тайму, коли воротар сумчан не зміг впоратися з двома «гарматами» Назарини та Зубкова (на фото в заголовку) з-за меж штрафного майданчика.

Надалі вже для «Шахтаря» залишалося справою техніки довести матч до перемоги, забивши ще один м'яч у компенсований до другого тайму час, при цьому без витрати особливих сил, які їм необхідно поберегти для майбутнього дербі з «Динамо» у чемпіонаті 3 листопада та поєдинку Ліги чемпіонів проти «Барселони» 7-го числа.

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Також у ¼ фіналу розіграшу Кубка України зіграють: «Чорноморець» — «Зоря» (1 листопада); «Полісся» — «Олександрія», «Оболонь» — «Ворскла» (2 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» оголосив рішення щодо футболіста, який втік до росії.

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