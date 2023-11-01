Ще один «Холостяк» розлучається: відомий блогер розсекретив особисте життя Дмитра Черкасова

Головний герой сьомого сезону романтичного шоу «Холостяк» Дмитро Черкасов розлучився зі своєю дружиною Олександрою, з якою прожив у шлюбі п’ять років та виховував двох синів. Про розрив стосунків цієї пари розповів блогер Богдан Беспалов, посилаючись на свої джерела.

За його словами, Дмитро та Олександра вже оформили розлучення. Нібито процес розірвання шлюбу оформляли в посольстві Туреччини, бо спортсмен має паспорт цієї країни. Блогер каже, що у Черкасова з’явилася інша жінка. Про це нібито розповідала сама Олександра своїм знайомим.

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«Олександра привітала його з річницею весілля, а він вже нічого про неї не пише. І вона перестала через це вести Instagram. Каже, що не знає, як це все подолати, якщо у нього вже інша. Їй 22 роки, начебто, якась журналістка», — посилається на анонімного співрозмовника блогер.

Ні Дмитро, ні Олександра про розрив стосунків не повідомляють. Влітку 2022 року вони розповідали в інтерв’ю Григорію Решетніку, як їм важко далася розлука, бо ж жінка разом з хлопчиками виїхала за кордон, а Дмитро залишився вдома, у Броварах. Проте запевняли, що їхні стосунки пройшли це випробування.

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Олександра востаннє публікувала фото з чоловіком у серпні цього року, разом вони проводили час в Ірландії, де перебуває жінка з дітьми.

Дмитро давно не публікує фото з дружиною, на його сторінці — лише тренування та спортивне життя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишній «Холостяк» Нікіта Добринін розлучився з Дашею Квітковою. Їм вдалося полюбовно розділити майно та домовитись про спільне виховання сина.

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Ще один «Холостяк», пілот Макс Михайлюк, який одружився на моделі Даші Хлистун, скоро вдруге стане татом.

Фото: instagram.com/cherkasova__aleksandra

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